Тищенко не зміг пояснити, чому "Велюр" порушує карантин. Відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко не зміг пояснити роботу свого ресторану "Велюр" у Києві у нічний час, незважаючи на карантинні обмеження.

Він заявив, що не може ніяк прокоментувати це. Відповідний відеоролик опублікувало видання "Страна" на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).

На прохання журналістів прокоментувати інформацію про роботу закладу у нічний час він відповів: "Не можу", а тоді швидко змінив тему розмови.

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, ресторан "Велюр", який належить Тищенку, запросив відвідувачів розважитися у нічний час, незважаючи на карантинні обмеження. На сторінці ресторану в Instagram близько опівночі виклали сторіс, де повідомили про готовність прийняти клієнтів до ранку.