Тищенко не зміг пояснити, чому "Велюр" порушує карантин. Відео
Тищенко не зміг пояснити, чому "Велюр" порушує карантин.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко не зміг пояснити роботу свого ресторану "Велюр" у Києві у нічний час, незважаючи на карантинні обмеження.
Він заявив, що не може ніяк прокоментувати це. Відповідний відеоролик опублікувало видання "Страна" на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).
На прохання журналістів прокоментувати інформацію про роботу закладу у нічний час він відповів: "Не можу", а тоді швидко змінив тему розмови.
Пост у мережі Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, ресторан "Велюр", який належить Тищенку, запросив відвідувачів розважитися у нічний час, незважаючи на карантинні обмеження. На сторінці ресторану в Instagram близько опівночі виклали сторіс, де повідомили про готовність прийняти клієнтів до ранку.