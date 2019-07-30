"Течуть дах і вікна": у Києві пасажири автобуса їхали під парасолькою

У Києві під час дощу 30 липня пасажири 42-автобуса їхали з парасолькою через нібито протікання вікон і даху.

Фотографії з салону транспорту на своїй сторінці у Facebook опублікував Юрій Романенко. На знімку видно, що від води довелося ховатися щонайменше двом пасажирам.

"У реальності в громадському транспорті потрібно їхати з парасолькою, бо там течуть дах і вікна. Фото зроблено сьогодні вранці", – уточнив він.

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Пасажири з парасолькою Facebook Юрія Романенка

Автобус №42 їздить за маршрутом вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Чавдар. Перевізником є "Київпастранс".

Як писав OBOZREVATEL, у Києві після сильної зливи 29 липня виявилися підтопленими декілька вулиць. Величезні калюжі заважали проїзду транспорту й пересуванню пішоходів.

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