Таргани, мухи і бруд: як труять людей на ринках і в супермаркетах Києва

У Києві в понад 10 місцях громадського харчування і продуктових ринках виявили антисанітарні умови, продаж прострочених товарів і умисний обман покупців.

Наприклад, на ринку "Дніпро" продавців засікли на торгівлі несвіжим м'ясом і махінаціях із вагами. Вони виставляли їх на 10 грам більше і підкладали так звані бомбочки, що збільшували масу, йдеться в журналістському розслідуванні програми "Ліга корупції" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Журналістці Світлані Федик, яка влаштувалася на столичний ринок під виглядом продавця, заборонили торгувати м'ясом з вітрини, тому що свіже лежить тільки для залучення покупців. Замість цього її попросили віддавати вчорашнє м'ясо з холодильника.

"На наступний день ти на вітрину отримуєш товар, виставляєш все свіже, а те продаєш. Можеш попирскати його водою", – розповіла продавчиня ринку.

Ринок у Києві Facebook Світлани Федик

Курятину, яка вже покрилася слизом, працівники базару відмивають у відрі і продають під виглядом свіжого м'яса.

Також порушення були знайдені в кулінарії одного із супермаркетів, де використовують прострочену продукцію. Персонал не проходить медогляди, а санітарні книжки пропонують купити.

"110 або 120 гривень. Заступнику директора або директору (супермаркету. – Ред.)", – розповів журналістці під прикриттям її колега з магазину.

Дівчині також вдалося зняти на відео, як по підлозі кухні бігають таргани, а риба зберігається під прилавками.

Кухня супермаркету Facebook Світлани Федик

"Була поваром, офіціанткою, продавала тухле м'ясо на ринку, випікала піцу у відділі кулінарії відомої мережі супермаркетів. Фактично в усіх закладах їжу готують в антисанітарних умовах, продають учорашнє", – підсумувала Федик на своїй сторінці у Facebook.

Facebook Світлани Федик

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві супермаркет "Сільпо" на вул. Лаврухіна викрили в антисанітарії під час продажу м'яса.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал