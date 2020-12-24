Супермаркет у Києві продає листівки до свята окупантів. Фото

У Києві в супермаркеті популярної в Україні торговельної мережі помітили листівки, приурочені до Дня захисника Вітчизни, що святкується в Росії 23 лютого.

Відповідні фотографії оприлюднила у Facebook журналістка Тетяна Наконечна. Дівчина помітила сумнівний товар у магазині на Нивках.

Журналістка звернулася до адміністрації супермаркету: "У вас там все нормально? Нічого не переплутали? Країну, наприклад".

На фото, які показала Наконечна, видно, що магазин пропонує різні варіанти листівок. На одній із них намальовані погони із зірками, на інший зображена військова техніка. Третя листівка не містить військової тематики, на ній намальована машина.

Листівки до Дня захисника Вітчизни в київському супермаркеті Facebook / Тетяна Наконечна

На листівці намальована військова техніка Facebook / Тетяна Наконечна

Листівка до 23 лютого Facebook / Тетяна Наконечна

Скриншот

Фоловерів обурило, що супермаркет вирішив продавати товари до свята, яке побутує в країні-окупантці. Деякі поцікавилися, хто надрукував ці листівки.

Реакція користувачів мережі на інцидент:

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Нагадаємо, раніше в скандал потрапила Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок (розташована під Києвом), яка виготовила прикраси з написом "Армія Росії", а також з видами Кремля, Москви та інших російських міст.

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