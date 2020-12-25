Супермаркет у Києві продає листівки до свята окупантів. Фото

У Києві в супермаркеті популярної в Україні торговельної мережі помітили листівки, приурочені до Дня захисника Вітчизни, що святкується в Росії 23 лютого.

Відповідні фотографії оприлюднила у Facebook журналістка Тетяна Наконечна. Дівчина помітила сумнівний товар у магазині на Нивках.

Журналістка звернулася до адміністрації супермаркету: "У вас там все нормально? Нічого не переплутали? Країну, наприклад".

На фото, які показала Наконечна, видно, що магазин пропонує різні варіанти листівок. На одній із них намальовані погони із зірками, на інший зображена військова техніка. Третя листівка не містить військової тематики, на ній намальована машина.

Фоловерів обурило, що супермаркет вирішив продавати товари до свята, яке побутує в країні-окупантці. Деякі поцікавилися, хто надрукував ці листівки.

Реакція користувачів мережі на інцидент:

Нагадаємо, раніше в скандал потрапила Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок (розташована під Києвом), яка виготовила прикраси з написом "Армія Росії", а також з видами Кремля, Москви та інших російських міст.

Як повідомляв OBOZREVATEL: