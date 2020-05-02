Київський супермаркет обурив мережу імпортом із Росії. Фото

Дарина Дурова Книга скарг 23:38, 2.05.2020

У Києві в одному із супермаркетів продаються імпортні овочі, в той час як українські фермери скаржаться на те, що їм ніде збувати свою продукцію на карантині.

Відповідні фото на сторінці у Facebook опублікувала українська музична продюсерка Олена Мозгова. У коментарях вона уточнила, що знімки були зроблені 1 травня в одному з магазинів FOZZY.

Українська мережа супермаркетів продавала цибулю з Росії
Колаж

Українка показала на прилавках цибулю з Росії, моркву з Ізраїлю та капусту з Італії.

Фото з магазину FOZZY в Києві
facebook.com/olenamozgova1
Фото з магазину FOZZY в Києві
facebook.com/olenamozgova1
Фото з магазину FOZZY в Києві
facebook.com/olenamozgova1

Користувачів мережі обурила ситуація. Багато коментаторів зазначили, що під час карантину, який став серйозним ударом по малому та середньому бізнесу, варто було б підтримати вітчизняних виробників.

"А ціни – космос", "Найгірше – це та цибуля. Ми ж начебто не торгуємо з агресором?" "А своє викидають", "А українське?!" – пишуть під постом.

Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни Книга скарг

Дивіться також

Путін хоче знищити Україну, чари Зеленського не подіють – Чекалкін

Сюмар пояснила, навіщо "Квартал 95" витісняє український контент

"Немає користі": РФ виставила США рахунок за допомогу для боротьби з COVID-19

Найманці Путіна розв'язали криваві бої на Донбасі: багато поранених

Тищенко пообіцяв, що "Велюр" заплатить штраф і назвав умову