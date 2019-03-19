Судив учасників Майдану: навколо відомого судді в Києві спалахнув новий скандал

На святкуванні дня народження скандального заступника голови столичного Окружного адміністративного суду Євгена Аблова серед гостей були судді, які повинні розглядати питання про його звільнення.

Відсторонення від посади Аблову загрожує через судові справи, спрямовані проти активістів Євромайдану. Незважаючи на це, його свято відвідали члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), які через декілька місяців повинні винести вердикт щодо доцільності займаної Абловим посади, пише "Слідство.info" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це, звичайно, конфлікт інтересів. Тому що кваліфікаційну оцінку буде проходити не тільки Аблов, а й інші судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Крім того, ОАСК розглядає декілька позовів, поданих проти членів ВККС", ‒ повідомила координатор проекту "Просуд" Катерина Бутко.

Слідство. info

Слідство. info

Голова комісії Сергія Козяков повідомив, що в закритому спеціально для святкування дня народження судді ресторані опинився з іншого приводу. У цей час, за його словами, він розмовляв із журналістом.

Також на святі був помічений головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та екс-нардеп Сергій Ківалов.

Сергій Ківалов Слідство. info

Як писав OBOZREVATEL, екс-керівник департаменту громадської безпеки МВС Володимир Гриняк, якого судять за злочини проти учасників Євромайдану, продовжує займати керівну посаду в Нацгвардії.

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