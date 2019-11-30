"Вдома ремонт так само роблять?" Жителів Києва обурив "тетріс" на дорозі

У Києві зняли на фото незвичайний тротуар. Річ у тім, що більшість плиток були сірого кольору, але між ними в незрозумілому порядку поклали трохи червоних.

Про ситуацію повідомив юрист і киянин Клим Братківський на сторінці "Нецікавий Київ" в Facebook. Він розмістив відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли в місті немає єдиного стандарту тротуарної плитки", – коротко написав авто знімків.

Дивний тротуар в Києві Facebook/Клим Братківський

У мережі користувачі почали активно коментувати ситуацію і жартувати.

"Тетріс", "Це щоб показати, що справді міняли. Адже, якщо замінити на сіру, то роботи не буде видно", "Все гаразд, це лава проривається", "Я вас благаю, через кілька років стане рівномірно сірим", "Це ще нормально, зазвичай в дірку асфальт ляпнули абияк, лопатою поплескали зверху і далі пішли","Завжди цікавило, а ці люди у себе вдома так само роблять ремонт?" – написали вони.

Дивний тротуар в Києві Facebook/Клим Братківський

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Борщагівці в Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому будинку на вулиці Жолудєва. У мережі користувачі з сарказмом відреагували на ситуацію.

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