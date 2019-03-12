"Справу закрито!" У Києві із залу суду здуло тисячі документів

У Києві через ураганний вітер 11 березня із будівлі Апеляційного суду здуло велику кількість документів. За словами очевидців, судові рішення розлетілися по всій окрузі.

Відеозапис з-під стін установи на своїй сторінці в Facebook опублікував начальник Київського рибоохоронного патруля в Державному агентстві рибного господарства України Володимир Мухін. Він зазначив, що втрата важливих документів може призвести до дуже тяжких наслідків (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Справу закрито! У Києві під час бурі з приміщення Київського апеляційного суду повилітали тисячі справ! Вся Солом'янська площа, проїжджа частина і кладовище було всіяне напрацюваннями апеляційного суду", – написав Мухін.

Вітром здуло документи з суду Facebook Володимир Мухін

Вітром здуло документи з суду Facebook Володимир Мухін

Його пост також поширили в групі "Київ Оперативний", де коментатори припустили, що судові рішення міг врятувати електронний документообіг.

"Одна надія на електронний реєстр. Але це щодо самих рішень. А ось якщо так папки зі справами і доказами розлетілися, то це повний капець", – написав Андрій Ламаш.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 11 березня через ураганний вітер в декількох районах міста з коренем вирвало дерева, погнуло стовпи і відірвало дахи. Від наслідків негоди постраждав як мінімум дві особи і декілька автомобілів.

В цей же день в Борисполі Київської області обвалилася частина стіни житлового будинку. За словами місцевих жителів, будинку більше 30 років.

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