"Списків немає, бюлетенів немає": в СІЗО в Києві розгорівся скандал через вибори

У Києві в Лук'янівському СІЗО не змогли вчасно розпочати голосування за президента України.

У слідчому ізоляторі, як і на інших діляницях, голосування мало стартувати о 8 ранку, але членів комісії в цей час не було. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Членів комісії немає, списків немає, бюлетенів немає", – перерахувала Денісова співробітнику СІЗО.

Денісова в СІЗО в день виборів Скріншот

Пізніше обмудсмену все таки вдалося знайти приміщення, де має проводитися голосування, але там знову не виявилося членів комісії і спостерігача-правоохоронця.

Вибори Президента Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на виборчій дільниці розгорівся скандал через нібито зникаюче чорнило в ручках, які роздають учасникам голосування.

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