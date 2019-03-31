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"Списків немає, бюлетенів немає": в СІЗО в Києві розгорівся скандал через вибори

1.2тЧитати матеріал російською

У Києві в Лук'янівському СІЗО не змогли вчасно розпочати голосування за президента України.

У слідчому ізоляторі, як і на інших діляницях, голосування мало стартувати о 8 ранку, але членів комісії в цей час не було. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Членів комісії немає, списків немає, бюлетенів немає", – перерахувала Денісова співробітнику СІЗО.

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Денісова в СІЗО в день виборів

Денісова в СІЗО в день виборів

Скріншот

Пізніше обмудсмену все таки вдалося знайти приміщення, де має проводитися голосування, але там знову не виявилося членів комісії і спостерігача-правоохоронця.

Вибори Президента

Вибори Президента

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на виборчій дільниці розгорівся скандал через нібито зникаюче чорнило в ручках, які роздають учасникам голосування.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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