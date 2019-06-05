Сотні осіб в черзі! На станціях метро Києва трапився пасажирський "колапс"

У Києві в зв'язку з виведенням жетонів для метро з обігу на більшості станцій утворюються величезні черги.

Небажаючі переходити на електронні способи оплати проїзду кияни змушені стояти в черзі до кас і навіть до турнікетів. Повністю вивести жетони з продажу в прес-службі Київського метрополітену пообіцяли 31 жовтня 2019 року.

У середу, 5 червня, стовпотворіння пасажирів помітили на станції метро "Позняки". За словами кореспондента OBOZREVATEL, на деяких турнікетах заклеїли прорізи для жетонів, через що скупчилося кілька сотень осіб.

Станція "Позняки"

Станція "Позняки"

Також велике скупчення було на станції "Вокзальна". За словами пасажира Ярослава Бойченко, там не працювали термінали для продажу одноразових проїзних.

"Повний хаос, черга за жетонами в півтисячі осіб – і це я не перебільшую. Термінали з продажу жетонів не працюють", – повідомив він.

Подібна ситуація спостерігалася і декількома днями раніше. 3 червня ажіотаж був на станції "Чернігівська", де черга на вхід вишикувалася задовго до дверей.

Також про черги у вівторок повідомила Марія Бритова. Вона зазначила, що жетони їй довелося купувати з рук біля входу на станцію, але не уточнила, у скільки вони їй обійшлися.

У Київському метрополітені нагадали, що уникнути проблем зі входом і покупкою проїзних можна за допомогою "зеленої" карти, яку поповнюють в автоматичних терміналах на кожній станції. Також можна розплатитися будь-якою банківською картою з функцією Pay Pass, приклавши її до жовтого турнікету.

Крім цього, діє "Карта киянина" та Єдиний електронний квиток, який поповнюється онлайн. Якщо потрібна всього одна поїздка, можна купити квиток у вигляді QR-коду.

У разі використання "зеленої" карти або е-квитка, при поповненні на велику кількість поїздок їхня вартість буде нижча 8 гривень.

Єдиний електронний квиток transport.kyivcity.gov.ua

одноразовий квиток transport.kyivcity.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у квітні були анонсовані серйозні зміни правил проїзду в метро Києва. Згідно з проектом, на станціях і в вагонах поїздів метро не можна буде грати на музичних інструментах, співати і займатися агітацією.

Також буде заборонено розклеювати рекламу, торгувати, пересуватися на самокаті, роликах, скейтбордах, жебракувати, ходити по рейках, їсти і пити продукти і напої, які можуть забруднити інших пасажирів.

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