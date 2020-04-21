Смог у Києві: Кличко розповів про ситуацію із брудним повітрям
У Києві станом на 21 квітня ситуація із якістю та чистотою повітря після масових пожеж у Київській та Житомирській областях стабілізувалася.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 21 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, через суху весну та велику кількість пожеж склалася дуже небезпечна ситуація, яка змінюється майже щогодини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Він відзначив, що здебільшого через людську недбалість та умисні підпали трапляються пожежі. Мова йде і про Чорнобильську зону відчуження, і про Житомирську область.
"Крім того, що ми втрачаємо сотні гектарів лісів, всі продукти горіння потрапляють у повітря. Уже майже тиждень Київ – у світовому антирейтингу міст із високою загазованістю повітря. Все це – наслідки пожеж. Зараз ситуація трохи стабілізувалася завдяки зусиллям наших пожежників, зміні напрямку вітру та короткочасним дощам. Якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, а також у столиці дещо покращилася", – підкреслив Кличко.
Очільник Києва додав, що в МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, а Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісах.
"Я дякую небайдужим людям, які інформують про підпали та викликають правоохоронців. Таким чином поліція вже затримала кількох паліїв. І, переконаний, покарання для них має бути найсуворішим!" – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган. Того ж дня у столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали зачинити вікна і не виходити на вулицю.
Київ 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник був зафіксований в діапазоні 238 AQI. Пізніше рівень забруднення повітря в українській столиці досягнув дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.
Київ вранці 17 квітня залишився на першому місці в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Показник був зафіксований у діапазоні 215 AQI. Столицю України знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму.
18 квітня Київ знову вийшов на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.
Вже 19 квітня показники забруднення повітря української столиці знизилися, втім, ненадовго. Пізніше Київ повернувся на перше місце у відповідному антирейтингу.
Але 20 квітня у Києві, Київській і Житомирській областях все ж таки значно покращився стан повітря.