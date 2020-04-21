У Києві станом на 21 квітня ситуація із якістю та чистотою повітря після масових пожеж у Київській та Житомирській областях стабілізувалася.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 21 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, через суху весну та велику кількість пожеж склалася дуже небезпечна ситуація, яка змінюється майже щогодини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він відзначив, що здебільшого через людську недбалість та умисні підпали трапляються пожежі. Мова йде і про Чорнобильську зону відчуження, і про Житомирську область.

Кличко розповів про ситуацію із брудним повітрям у Києві. Ілюстрація

"Крім того, що ми втрачаємо сотні гектарів лісів, всі продукти горіння потрапляють у повітря. Уже майже тиждень Київ – у світовому антирейтингу міст із високою загазованістю повітря. Все це – наслідки пожеж. Зараз ситуація трохи стабілізувалася завдяки зусиллям наших пожежників, зміні напрямку вітру та короткочасним дощам. Якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, а також у столиці дещо покращилася", – підкреслив Кличко.

Очільник Києва додав, що в МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, а Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісах.

"Я дякую небайдужим людям, які інформують про підпали та викликають правоохоронців. Таким чином поліція вже затримала кількох паліїв. І, переконаний, покарання для них має бути найсуворішим!" – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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