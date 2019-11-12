"Складають просто на площі!" У Києві спалахнув скандал через відому барахолку

В Оболонському районі Києва продавців Куренівської барахолки звинуватили в тому, що вони залишають товар, який не продали, просто посеред Петропавлівської площі. Через це там утворилися справжні гори зі сміття.

Про таку ситуацію повідомив киянин Олег Рівтін на сторінці "Нецікавий Київ" в Facebook. Чоловік опублікував відповідне фото.

"Бідні бабусі і дідусі продають останнє" на Куренівській барахолці, а що не продається складають просто на Петропавлівській площі, утворюючи реальні гори сміття. І, звичайно, стаканчики з сусідніх наливайок. Процес постійний. Комунальники, прибирання? Ні, не чули..." – йдеться в дописі.

У Києві спалахнув скандал через відому барахолку Facebook Олега Рівтіна

У коментарях чоловік додав, що така ситуація на площі спостерігалася вже четвертий тиждень.

Коментар Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Куренівському (блошиний) ринку на Петропавлівській площі конфлікт між продавцем і злодійкою переріс в масову бійку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!