Скандальні будівництва "Укрбуду": інвестори дали владі тиждень – інакше протести

Однак після цього чиновники почали затягувати передавання проблемних ЖК компанії "Київміськбуд"

У грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що питання вирішене

В епопеї з недобудовами "Укрбуду" окреслився новий поворот. Ініціативна група інвесторів зустрілася з представниками Міноборони, на землях якого зводяться кілька ЖК, а в КМДА відбулася нарада. Водночас ошукані вкладники заявили про готовність вийти на протести – якщо протягом тижня не буде ухвалено кардинальних рішень.

Детальніше про ситуацію – в матеріалі OBOZREVATEL.

Інвестори "Укрбуду" готові до нових акцій протесту

У Міноборони зробили перший хід

Як розповіли OBOZREVATEL інвестори ЖК "Укрбуду", 26 травня відбулася зустріч ініціативної групи інвесторів, представника "Київміськбуду", радника міністра оборони Ігоря Халімона, а також керівників структурних підрозділів МОУ, що мають стосунок до цієї справи.

Зустріч у МОУ Фото ініціативної групи інвесторів

Радник міністра заявив, що знайдено механізм вирішення проблеми і вже запущена процедура для отримання необхідних рішень, які дозволять підписати договори з "Київміськбудом" на колишніх умовах про добудову чотирьох із 23 ЖК "Укрбуду". Йдеться про житлові комплекси "Чарівне місто", Urban Park, Art House і "Оберіг-2", що споруджуються на землях Міноборони.

"Ігор Халімон запевнив, що це дозволить уже на початку червня цього року "звільнити" зазначені ЖК від судових справ, які розпочаті Генеральною прокуратурою та Міністерством оборони, а також вирішити проблемні питання з юридичним статусом замовника будівництва одного з ЖК, що перебуває "під егідою" Міноборони", – розповіли представники ініціативної групи інвесторів.

Ігор Халімон Фото ініціативної групи інвесторів

Радник міністра повідомив, що проблемні питання добудови стосуються тільки двох із чотирьох зазначених ЖК ( "Чарівне місто", "Urban Park").

Інвестори, зі свого боку, повідомили на зустрічі в МОУ, що після того, як у грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив на всю країну, що будинки "Укрбуду" будуть добудовані "Київміськбудом", між ініціативною групою інвесторів, учасниками "Укрбуду" і главою "Київміськбуду" було укладено письмовий меморандум.

У ньому говориться, що всі житлові комплекси "Укрбуду" без винятку будуть прийняті, а будівництво відновиться в термін до шести місяців. Саме тому на початку червня інвестори очікують позитивної відповіді Міноборони щодо укладення з "Київміськбудом" договорів про добудову чотирьох ЖК.

Бракує двох мільярдів

Також 26 травня відбулася нарада в КМДА за участю президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра щодо вирішення питань скасування пайових внесків для можливості завершення будівництва ЖК "Укрбуд". Справа в тому, що для добудови цих комплексів не вистачає оборотних коштів у розмірі понад два мільярди гривень.

Недобудований ЖК "Чарівне місто" в Києві

Як розповіли інвестори, за їхньою інформацією, "розуміння вирішення питання є, а структурні підрозділи КМДА повинні розробити відповідні документи, оскільки нещодавно сам міський голова Києва Віталій Кличко заявив про можливість скасування пайових внесків".

Готові до протестів під ОП

Петиція інвесторів щодо якнайшвидшого вирішення питань добудови ЖК "Укрбуду" компанією "Київміськбуд" усього за місяць набрала необхідні 25 тис. голосів на сайті президента України. Тепер вони чекають до 7 червня позитивного рішення Міністерства оборони та КМДА про відсутність будь-яких перешкод для добудови довгоочікуваних квартир.

В іншому разі, заявили OBOZREVATEL інвестори, вони планують масштабні акції й мітинги біля Офісу президента. Оскільки раніше саме Володимир Зеленський у прямому ефірі одного з національних телеканалів запевнив, що ЖК будуть добудовані "Київміськбудом".

Нагадаємо, 13 травня інвестори "Укрбуду" влаштували автопробіг, у якому взяли участь понад 300 автомобілів, і провели мітинги біля КМДА та Міноборони з вимогою не перешкоджати, а сприяти передаванню ЖК "Укрбуд" для їхньої добудови "Київміськбудом". Цього дня й почався діалог із Міністерством оборони.

Раніше інвестори житла і президент "Київміськбуду" заявляли, що Міноборони хоче збільшення своєї частки в житлових комплексах, які будуються на землях відомства. У той же час серед інвесторів також є учасники АТО і вдови воїнів, загиблих під час війни на Донбасі.

Вимоги Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України посилило підозру фігурантам кримінального провадження про про нерівноцінність обміну квартирами між Національною гвардією і "Укрбудом". Серед них – колишній командувач НГУ Юрій Аллеров і колишній депутат Верховної Ради, експрезидент компанії-забудовника Максим Микитась.

Максим Микитась "Ліга"

Вищий анктикорупційний суд відправив Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт. Також ВАКС стягнув у дохід держави 30 млн грн застави з колишнього президента "Укрбуду" і призначив йому нову заставу в розмірі 100 млн грн.

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