Скандал у "Пузатій Хаті": звідки пішли забобони про чоловіків як про добрий знак

На початку березня заклад "Пузата Хата" в ТРЦ Smart Plaza в Києві потрапив у сексистський скандал після того, як касир відмовилася першою обслужити жінку, попрохавши її поступитися чергою чоловікові.

Як виявилося, багато працівників торгівлы вірять у прикмети, одна з яких обіцяє везіння, якщо першим покупцем буде чоловік. OBOZREVATEL спробував розібратися, звідки взялися такі забобони і чому вони досі так популярні в народі.

Багато продавців вірять, що перший покупець-чоловік є добрим знаком Pinterest

Так, чоловік фігурує як добрий знак у багатьох народних прикметах.

Наприклад, одна з найпопулярніших є такою: "Зустрінеш вранці першим чоловіка – до успіху, жінку – до невдачі".

Прийшов цей забобон до нас із Індії, де завжди були переконані, що чоловік віддає енергію, а жінка, навпаки, поглинає її.

У нас же ця прикмета отримала своє продовження і різноманітність варіацій: кажуть також, що зустріти жінку з порожніми відрами (сумками, пакетами) є поганим знаком, з повними – до добра, але з чоловіками все навпаки: з порожніми – до добра, з повними – до невдач.

Зустріти жінку з повними відрами – до добра Pinterest

У народі раніше вважалося, що зустрівши жінку з порожніми відрами, потрібно обійти її по дузі, перехреститися і ще можна навіть сплюнути три рази через ліве плече. Також вірили, що допомагають два перехрещені пальці в кишені (але не дуля).

Таке тлумачення забобону могло піти родом з селянського побуту, коли питну воду добували з колодязя. Господині з самого ранку відправлялися з відрами по воду. І було поганим знаком, якщо раптом назустріч від колодязя зустрічалася жінка з порожніми відрами: це означало, що колодязь пересох.

Зараз багато хто охоче вірить і в інші подібні прикмети, пов'язані з уявленнями про чоловіка як про добрий знак.

Багато прикмет пов'язані з уявленнями про чоловіка як про добрий знак Pinterest

Так, вважається доброю прикметою, якщо дорогу перейде чоловік.

Забобонні провідниці просять перед відправленням поїзда зайти до вагону першим саме чоловіка, а продавчині вірять, що торгівля буде вдалою, якщо перший їх покупець – чоловік.

У Новий рік за одним з таких забобонів потрібно виглянути у вікно після бою курантів: якщо першим перехожим буде чоловік, це обіцяє незабаром зустріч з майбутнім нареченим.

А в Різдво 7 січня доброю прикметою вважається, якщо в дім першими увійдуть саме двоє чоловіків. Це означає, що протягом року в родині не буде сварок. Якщо ж першою увійде жінка, це є знаком нещасть і хвороб.

Чоловік – добрий знак і на святкуваннях Pinterest

Ще одна прикмета про чоловіків взагалі забороняє відзначати свята в компанії самих жінок. Так, наприклад 8 березня, яке ще відоме як Полікарпів день, дівчата мають відзначати свято ще з кимось із чоловіків, щоб протягом року відбулося їх заміжжя.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чи варто святкувати 8 березня і чому його хочуть скасувати в Україні.

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