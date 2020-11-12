Київські швидкі зобов'язали не вимикати сирени: медик назвав наказ "маразмом". Відео

Водіїв усіх бригад швидкої допомоги в Києві зобов'язали їздити на виклики з увімкненою сиреною.

Про це у відеозверненні повідомив один з членів бригади екстреної медичної допомоги. Роликом поділився Telegram-канал Pavlovsky News (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік, сидячи в машині швидкої, розповів, що вони тепер від самого ранку їздять по місту із сиреною та проблисковими вогнями, але "як дурники" зупиняються на червоне світло світлофора.

Медику не сподобалося таке рішення. "Маразм досяг апогею", – сказав він.

Співробітник швидкої також припустив, що ввімкнута сирена нібито повинна "налякати" жителів міста – можливо, щоб вони дотримувалися карантину, введеного через коронавірус.

Медик розкритикував ініціативу Скриншот відео

Чоловік звернувся до глави столичної швидкої Анатолія Вершигора, запитавши, що означає цей наказ.

Pavlovsky News водночас пише, що таке розпорядження нібито прийшло зі столичної мерії.

"Там порахували, що екстреним бригадам, котрі відправляються на виклик, тепер будуть частіше поступатися дорогою", – сказано в повідомленні.

Повідомлення Pavlovsky News Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, на Черкащині на COVID-19 масово хворіють працівники швидкої, зокрема, через те, що пацієнти приховують свої симптоми, коли викликають медичну допомогу.