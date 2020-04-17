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17 квітня • оновлено в 15:21
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Тетяна Лютікова
Тетяна Лютікова
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Село Гора – ще одне джерело отруєння жителів області і Києва

3.9т

Недоброго ранку, друзі.

Вибачте, ми не справляємося(

Село Гора ще одне джерело отруєння жителів області і Києва.

Допоможіть, зробіть розголос!

Тегніть Кличка.

Місцевий голова влаштував нам геноцид, а сьогодні ще звинуватив нас в підпалі.

В коментарі додаю всі матеріали про те, що відбувається, які органи задіяні, і чому нема результату.

Хелп! Репост !

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Автор
Тетяна Лютікова Тетяна Лютікова
Місце
Україна
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