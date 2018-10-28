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''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''

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У Києві в одному з магазинів української торговельної мережі "Фора" покупець придбала курку, всередині якої виявила невідому таблетку-капсулу.

Про це у Facebook розповіла киянка Оксана Януль, оприлюднивши фотографії "знахідки".

"А хто мені розповість, ліки від чого продають разом зі стегнами в магазині "Фора"? Це типу акція - купіть 10 стегон і наберіть на курс антибіотиків?" - написала дівчина. Вона уточнила, що йдеться про магазин на бульварі Вацлава Гавела, 45.

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''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''

Facebook Oksana Yanul

''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''

Facebook Oksana Yanul

''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''

Facebook Oksana Yanul

"Жах, що ми їмо", "Вимушене вегетаріанство", "Крута така курочка, на анаболіках хіба сиділа, м'язи тренувала", "Просто жесть", - пишуть у коментарях.

''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''
''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''
''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''
''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''
''Що ми їмо?!'' У відомій мережі українських магазинів виявили курку із ''сюрпризом''

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві ресторатори закладу "Хлібний" потрапили в скандал. Вони послали на три букви фотографа, який повинен був зняти про них сюжет.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
скандалифотографии
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