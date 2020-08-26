СБУ знову звинуватили у брехні, показавши нові фото знищеної меморіальної плити

Оприлюднено нові знімки, на яких видно розбиту меморіальну плиту з іменами загиблих співробітників в Центрі спеціальних операцій "Альфа" СБУ в Києві.

Фото на своїй сторінці в Facebook розмістила українська журналістка і письменниця Лора Підгірна. Вона викрила СБУ у брехні (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

"Служба безпеки України офіційно збрехала мільйонам українців і заблокувала функцію розміщення фото, щоб люди не постили знімки розбитої плити і демонтованого знака", – написала вона.

За словами Підгірної, є інформація, що демонтаж плити і знака-тризуба був нібито проведений чоловіком нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук.

В мережі оприлюднили нове фото з знищеної меморіальною плитою СБУ (Facebook Лори Підгорної)

З'явилося нове фото знищеної меморіальної плити СБУ (Facebook Лори Підгорної)

Facebook Лори Підгорної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Березовець оприлюднив фото демонтажу плити з іменами загиблих співробітників СБУ, на яких видно, що вона була розбита в процесі демонтажу.

Пізніше в спецслужбі пояснили, що меморіальну плиту замінили на Оранту на прохання матерів і дружин полеглих Героїв, а сама вона ціла і знаходиться в музеї Центру спеціальних операцій "А" в Києві.

При цьому Березовець звинуватив СБУ у брехні про те, що плита вціліла.