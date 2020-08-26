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СБУ знову звинуватили у брехні, показавши нові фото знищеної меморіальної плити

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Книга скарг
4,9 т.
СБУ знову звинуватили у брехні щодо знищення меморіальної плити

СБУ знову звинуватили у брехні щодо знищення меморіальної плити.

Оприлюднено нові знімки, на яких видно розбиту меморіальну плиту з іменами загиблих співробітників в Центрі спеціальних операцій "Альфа" СБУ в Києві.

Фото на своїй сторінці в Facebook розмістила українська журналістка і письменниця Лора Підгірна. Вона викрила СБУ у брехні (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

"Служба безпеки України офіційно збрехала мільйонам українців і заблокувала функцію розміщення фото, щоб люди не постили знімки розбитої плити і демонтованого знака", – написала вона.

За словами Підгірної, є інформація, що демонтаж плити і знака-тризуба був нібито проведений чоловіком нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук.

В мережі оприлюднили нове фото з знищеної меморіальною плитою СБУ

В мережі оприлюднили нове фото з знищеної меморіальною плитою СБУ (Facebook Лори Підгорної)

З'явилося нове фото знищеної меморіальної плити СБУ

З'явилося нове фото знищеної меморіальної плити СБУ (Facebook Лори Підгорної)

Facebook Лори Підгорної

Facebook Лори Підгорної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Березовець оприлюднив фото демонтажу плити з іменами загиблих співробітників СБУ, на яких видно, що вона була розбита в процесі демонтажу.

Пізніше в спецслужбі пояснили, що меморіальну плиту замінили на Оранту на прохання матерів і дружин полеглих Героїв, а сама вона ціла і знаходиться в музеї Центру спеціальних операцій "А" в Києві.

При цьому Березовець звинуватив СБУ у брехні про те, що плита вціліла.

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УкраїнаКиївСлужба безпеки УкраїниТарас Березовець
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