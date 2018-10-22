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Розстріли на Майдані: у Києві розгорівся скандал через музей Революції Гідності

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У Києві розгорівся черговий скандал довкола будівництва музею Революції Гідності. Він викликаний тим, що ГПУ станом на 22 жовтня не провела слідчий експеримент на Інститутській вулиці, який вона анонсувала ще у липні.

Як заявив на брифінгу керівник слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк, його працівникам завадив тимчасовий Меморіал. Відмова від його перенесення не дає слідчим провести експеримент для з'ясування причин розстрілів на Майдані, пише "Українська правда".

"Слідчий експеримент прив'язаний до початку будівництва. Якщо кажуть, що 24 жовтня мають бути результати тендеру, після якого вже буде переможець, який зможе розпочати роботи, то вже 24-25 жовтня ми маємо завершити експеримент. Але ми до його розпочати не можемо" , — заявив Горбатюк.

Розстріли на Майдані: у Києві розгорівся скандал через музей Революції Гідності

Проект музею

Нагадаємо, що 4 липня стало відомо про заборону на будівництво музею Революції Гідності. 5 липня у ГПУ пояснили, що припис прокурора на заборону будівництва музею діятиме всього кілька місяців. Цей термін був необхідний для завершення слідчих експериментів на вул. Інститутській, де і планується меморіал.

Як писав OBOZREVATEL, 6 липня скасували постанову департаменту спецрозслідування ГПУ про заборону на будівництво Музею Революції Гідності на вулиці Інститутській.

Особа
Сергій Горбатюк
Місце
УкраїнаКиїв
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Ёбнутые майданутые придурки-наркоманы и алкаши приехали в Киев пограбить и побухать нахаляву,но бандеры из утилизировали (за идею леволюции гнидости)и они теперь херои небесной сотни.Це может быть тильки у тупых свыноёбов рагулей. Во истину,страна непуганных идиотов
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3
1
Русский Солдат
Русский Солдат
Не спешили бы с музеями, а то вон после выборов сносить придется.
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4
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Неужели для проведения "следственного эксперимента" Пашинский готов предоставить своих боевиков которые из гостиницы "Украина" пополняли ряды "небесной сотни"
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8
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Русский Крымчанин, естественно умножали. в смысле пополняли
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1
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Крымчанин Юрий, в смысле, "умножали", а не "пополняли". Собой-то они жертвовать не готовы - не то, что из окон втихаря пострелять....
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