"Розплідник пацюків": з'явилися моторошні фото з ринку біля залізничного вокзалу Києва

Наливайка поруч із залізничним вокзалом Києва, яка продає підробний алкоголь, – частина ринку "Крокус", а згідно із документами у ній приймають вторсировину.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook. Він поспілкувався із співробітником комунального підприємства "Київблагоустрій". Казанський опублікував відповідні фото з ринку (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

"В процесі обговорення проблеми з'ясувалося, що пекельна халабуда, яка стирчить на кільці трамвая і продає пальонку, насправді не просто нічийна купа сміття, а частина ринку "Крокус". І за документами у ній приймають вторсировину", – написав журналіст.

Ринок Facebook Дениса Казанського

За його словами, ринок – поняття досить ефемерне, адже це просто скупчення "обісц*них та обриганих" МАФів, хаотично розкиданих по трамвайному кільцю.

"Такі щурячі гнізда у великій кількості виникали по всій країні на початку 90-х, але з якоїсь причини одне з них до цих пір збереглося практично у центрі столиці і прекрасно себе почуває у 2019 році?" – запитав Казанський.

Він додав, що йому із працівником КП вдалося застати співробітників адміністрації "ринку", які пояснили, що халабуда стоїть на своєму місці цілком законно, а про торгівлю алкоголем їм геть нічого не відомо.

"Чиновник з "Київблагоустрою" трохи посварив їх за зовнішній вигляд "павільйону", і чоловіки погодилися, що необхідно підмарафетити це л*йно. Обіцяли впоратися за кілька тижнів. До речі, сама будівля адміністрація ринку – такий ж розплідник пацюччя", –зазначив журналіст.

Він впевнений, що ремонтувати "цю купу сміття" не потрібно, необхідно просто ліквідувати весь так званий "ринок Крокус" та провести реконструкцію трамвайного кільця.

Ринок Facebook Дениса Казанського

Павільйон Facebook Дениса Казанського

Павільйон Facebook Дениса Казанського

Людина Facebook Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, залізничний вокзал Києва переповнений сміттям, брудом, злодіями, ігровими автоматами, а також нелегальними наливайками.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся