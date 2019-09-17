Розірвала п'яту до кістки: в Києві собака напав на маленьку дитину. Фото 18+

У Києві у вівторок, 17 вересня, в районі Вітряні гори собака напав на маленьку дитину та покусав її.

Про це на сторінці у Facebook повідомив "Киев Оперативный". Уточнюється, що інцидент стався з хлопчиком дитсадівського віку, коли той разом із татом повертався додому.

"На дитину просто так зірвався собака, який розірвав п'яту до кістки. Господар пса нічого не зміг зробити, тому батькові довелося самостійно відривати агресивного пса від дитини", – сказано в повідомленні.

У Києві собака покусав хлопчика facebook.com/KyivOperativ

"Свідки події кажуть, що дитина просто йшла, а не дражнила собаку і т.п.

Пощастило, що дитина жива і не інвалід, але поки невідомо, коли Тимофій зможе нормально ходити", – додали у Facebook-спільноті.

Обережно! фото 18+

У Києві собака покусав хлопчика facebook.com/KyivOperativ

У Києві собака покусав хлопчика facebook.com/KyivOperativ

У Києві собака покусав хлопчика facebook.com/KyivOperativ

У Києві собака покусав хлопчика facebook.com/KyivOperativ

У Києві собака покусав хлопчика facebook.com/KyivOperativ

Як писав OBOZREVATEL, у травні в місті Вишневе Київської області 8-річну дівчинку покусав собака. Дитина отримала множинні рани обличчя та тіла.

Інцидент стався на вулиці біля будинку дівчинки, коли та гуляла разом із подружками.

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