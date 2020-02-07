Різниця у десятки тисяч: навколо нових ліхтарів у Маріїнському парку Києва знову спалахнув скандал

Нові ліхтарі у Маріїнському парку Києва, які обійшлися у понад 50 тисяч грн, насправді могли бути дешевшими та коштувати трохи більше, аніж 20 тисяч грн.

Таку думку висловила киянка Даша Недозим на своїй сторінці у Facebook. Вона проаналізувала відповідну інформацію про світильники на сайті публічних закупівель Prozorro та ціни китайського онлайн-магазину із такою продукцією (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо навіть взяти максимально вказану ціну на сайті онлайн магазину, то виходить: декоративний низ опори за 100$ та стовп за 780$, що в сумі дорівнює 880$ (21560 грн) і світильник за 100$ (2450 грн). За договором з підрядником, який можна подивитись на сайті Prozorro, нам все це "впихують" по 45 109 грн за опору і 13 349 грн за світильник", – написала вона.

Навколо ліхтарів у Маріїнському парку Києва знову спалахнув скандал

Тому, на думку жінки, насправді ліхтарі не були виготовлені у європейській країні, а, наймовірніше, у Китаї.

Киянка проаналізувала вартість ліхтарів у Маріїнському парку Києва. Скріншот з сайту Скріншот

Киянка проаналізувала вартість ліхтарів у Маріїнському парку Києва. Скріншот з сайту Скріншот

Киянка проаналізувала вартість ліхтарів у Маріїнському парку Києва. Скріншот з сайту Скріншот

Киянка проаналізувала вартість ліхтарів у Маріїнському парку Києва. Скріншот з сайту Facebook/Даша Недозим

Киянка проаналізувала вартість ліхтарів у Маріїнському парку Києва. Скріншот з сайту Facebook/Даша Недозим

Киянка проаналізувала вартість ліхтарів у Маріїнському парку Києва. Скріншот з сайту Facebook/Даша Недозим

Киянка проаналізувала вартість ліхтарів у Маріїнському парку Києва. Скріншот з сайту Facebook/Даша Недозим

Киянка проаналізувала вартість ліхтарів у Маріїнському парку Києва. Скріншот з сайту Facebook/Даша Недозим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про те, що демонтаж і заміна історичних ліхтарних стовпів на "дешеві" аналоги в Маріїнському парку Києва, яку провели комунальники в кінці 2019 року, обійшлася місту в шість разів дорожче, ніж їх можлива реставрація.

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