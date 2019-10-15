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15 жовтня • оновлено в 16:58
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"П'яне бидло": у Києві чоловік намагався вломитися у фастфуд

1.8т Читати матеріал російською

У Києві помітили п'яного чоловіка, який намагався увірватися в зачинений "МакДональдз", штовхаючи ногою двері.

Інцидент трапився в понеділок, 14 жовтня, біля станції метро "Харківська". Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Метро Харківська, 14.10.2019. Спроба проникнення п'яного бидла в "МакДональдз" після 00:00", – йдеться у дописі.

У Києві п'яний чоловік намагався вломитися в фастфуд

У Києві п'яний чоловік намагався вломитися в фастфуд

На записі видно, як чоловік спочатку хитав ялинку біля закладу, а потім ногою штовхав двері до фастфуду. Показово, що він не міг рівно стояти.

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Після інциденту до нього на вулицю вийшла співробітниця закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вагоні метро в Києві на відео зафіксували чоловіків, які поводилися дуже невиховано. Один із них курив сигарету, приставав до жінок, а його друзі гучного щось кричали й сміялися.

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Місце
Україна Київ
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Nemo Александр
Nemo Александр
"...мужчина сначала шатал елку возле заведения, ,"... Я твой дом труба шатал...
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