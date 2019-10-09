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9 жовтня • оновлено в 18:51
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"Хвора людина!" У Києві вандал осквернив меморіал загиблим воїнам АТО

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У Голосіївському районі Києва невідомий облив фарбою меморіал, присвяченbq загиблим на Донбасі захисникам України.

Фото з місця злочину опублікували в "Київ Оперативний". Відмивати його рано вранці довелося комунальникам.

"Знову хвора людина купила фарбу, не пошкодувала на це грошей, своєї ранкової прогулянки парком і, замість того, щоб насолодитися свіжим ранковим повітрям, облила пам'ятний знак", – підписали знімок у соцмережі.

Вандал облив фарбою пам'ятник

Вандал облив фарбою пам'ятник

Розшуком вандала займатимуться правоохоронці.

"Хвора людина!" У Києві вандал осквернив меморіал загиблим воїнам АТО

Рада ветеранів АТО голосіївського району (Facebook)

Новини
Спалив вінки і танцював: під Дніпром вандал поглумився над меморіалом

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Києві вандали осквернили Бабин Яр. Вони розбили одну меморіальну таблицю, ще одну – спиляли.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Кстати, после 1945 года в Германии не осталось ни одного памятника эсесовцам. После победы демократии и европейских стандартов прав на Украине тоже не останется ни одного памятника нaциcтам и кaрателям.
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Serov Oleg
Serov Oleg
напротив,это очень здоровый человек
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Человек взял пример с активистов разрушителей памятников. Раз им можно, то почему бы не последовать их опыту
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