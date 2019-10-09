"Хвора людина!" У Києві вандал осквернив меморіал загиблим воїнам АТО

У Голосіївському районі Києва невідомий облив фарбою меморіал, присвяченbq загиблим на Донбасі захисникам України.

Фото з місця злочину опублікували в "Київ Оперативний". Відмивати його рано вранці довелося комунальникам.

"Знову хвора людина купила фарбу, не пошкодувала на це грошей, своєї ранкової прогулянки парком і, замість того, щоб насолодитися свіжим ранковим повітрям, облила пам'ятний знак", – підписали знімок у соцмережі.

Вандал облив фарбою пам'ятник

Розшуком вандала займатимуться правоохоронці.

Рада ветеранів АТО голосіївського району (Facebook)

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Києві вандали осквернили Бабин Яр. Вони розбили одну меморіальну таблицю, ще одну – спиляли.

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