''Пугачова з огірками, іншого немає'': музична школа Києва втрапила у мовний скандал

У Києві державна муніципальна школа мистецтв не може запропонувати дітям навчання музиці українською мовою.

Про дану ситуацію розповіла у Facebook сім'я журналістів Христини Коціри і Богдана Кутєпова.

"У державній муніципальній школі мистецтв не можуть нічого придумати, щоб моя 7-річна донька розспівувалася українською мовою. Вчителька молода, її по-людськи шкода, вона з Херсона, а там все було російською. Але не вірю, що не існує вправ українською. Не кажучи вже про те, що не хотілося б, щоб першою ж піснею, яку розучить Ніна, була пісня Алли Пугачової: виконавиці з санкційного списку, яка вважає Крим Росією", — написав Кутєпов.

Його дружина розповіла про розмову з дочкою і подробиці ситуації.

"— Мама, а хто така Алла Пугачова? — А що? — Викладач по вокалу сказала, що на наступному уроці будемо її пісню вчити. — А що ви сьогодні вчили? — Помидоры-Огурцы (співає). — Все російською? — Ну, так, мені здається, вона росіянка, вона ні слова українською не сказала", — написала мама дівчинки.

Після того, як вчителя попросили проводити уроки вокалу з дитиною українською мовою, вона відповіла:

"Я теж навчалася в держустановах і ніде української не було. А сольфеджіо та музлітература, вони ж теж російською. Я поговорила з керівництвом, пропоную так: я буду розмовляти з Ніною українською, але все розспівування — російською, Зрозумійте, іншого немає, є тільки одна академічна база. Добре, Пугачову співати не будемо, будемо англійські пісні. Але всі вправи російською...", — передала суть розмови Христина.

"Йшов 28 рік незалежності. 5 рік війни з Росією. В державних школах дивувалися проханню проводити заняття українською та переконували, що вправ і пісеньок українською не існує в природі", — резюмувала журналіст.

Варто зазначити, що в коментарях до посту люди на своїх прикладах розповіли, що навчання державною мовою в Україні існує, а також порадили родині україномовного викладача і вправи по вокалу українською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у школі Харкова розгорівся скандал через публічне приниження і цькування дівчинки, чиї батьки відмовилися платити внески у школу.