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''Пугачова з огірками, іншого немає'': музична школа Києва втрапила у мовний скандал

9.4тЧитати матеріал російською

У Києві державна муніципальна школа мистецтв не може запропонувати дітям навчання музиці українською мовою.

Про дану ситуацію розповіла у Facebook сім'я журналістів Христини Коціри і Богдана Кутєпова.

"У державній муніципальній школі мистецтв не можуть нічого придумати, щоб моя 7-річна донька розспівувалася українською мовою. Вчителька молода, її по-людськи шкода, вона з Херсона, а там все було російською. Але не вірю, що не існує вправ українською. Не кажучи вже про те, що не хотілося б, щоб першою ж піснею, яку розучить Ніна, була пісня Алли Пугачової: виконавиці з санкційного списку, яка вважає Крим Росією", — написав Кутєпов.

Його дружина розповіла про розмову з дочкою і подробиці ситуації.

"— Мама, а хто така Алла Пугачова? — А що? — Викладач по вокалу сказала, що на наступному уроці будемо її пісню вчити. — А що ви сьогодні вчили? — Помидоры-Огурцы (співає). — Все російською? — Ну, так, мені здається, вона росіянка, вона ні слова українською не сказала", — написала мама дівчинки.

Після того, як вчителя попросили проводити уроки вокалу з дитиною українською мовою, вона відповіла:

"Я теж навчалася в держустановах і ніде української не було. А сольфеджіо та музлітература, вони ж теж російською. Я поговорила з керівництвом, пропоную так: я буду розмовляти з Ніною українською, але все розспівування — російською, Зрозумійте, іншого немає, є тільки одна академічна база. Добре, Пугачову співати не будемо, будемо англійські пісні. Але всі вправи російською...", — передала суть розмови Христина.

"Йшов 28 рік незалежності. 5 рік війни з Росією. В державних школах дивувалися проханню проводити заняття українською та переконували, що вправ і пісеньок українською не існує в природі", — резюмувала журналіст.

Варто зазначити, що в коментарях до посту люди на своїх прикладах розповіли, що навчання державною мовою в Україні існує, а також порадили родині україномовного викладача і вправи по вокалу українською мовою.

''Пугачова з огірками, іншого немає'': музична школа Києва втрапила у мовний скандал

''Пугачова з огірками, іншого немає'': музична школа Києва втрапила у мовний скандал

''Пугачова з огірками, іншого немає'': музична школа Києва втрапила у мовний скандал

''Пугачова з огірками, іншого немає'': музична школа Києва втрапила у мовний скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у школі Харкова розгорівся скандал через публічне приниження і цькування дівчинки, чиї батьки відмовилися платити внески у школу.

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Мовний скандал
Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Жахливо не патріотичний в нас народ. Нема українських пісень? При тому, що Україна займає перше місце в світі за кількістю народних пісень, які одна краща за іншу.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Шел 28 год независимости. 5 год войны с Россией. В государственных школах удивлялись просьбе проводить занятия на украинском и убеждали, что упражнений и песенок по-украински не существует в природе" А как быть с итальянской терминологией нотной грамоты? Или "Италия - цэ Эуропа"? Всё равно -как-то не патриотично все эти арпеджио, сольфеджио, и прочие фортиссимо звучат, ежели под бандуру спивать на мове, а играть - по итальянским значкам...
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