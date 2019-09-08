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8 вересня • оновлено в 12:50
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"П*сяти заборонено!" Популярний ТРЦ Києва пояснив скандал із туалетом

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У популярному торгово-розважальному центрі Києва Gulliver пояснили гучний інцидент із дівчиною, яку не пустили в туалет нібито через невідповідний одяг.

У коментарі OBOZREVATEL представники ТРЦ повідомили, що насправді відвідувачка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння, що заборонено правилами перебування в закладі.

"Цей інцидент стався кілька місяців тому, під час випускних", – уточнили в Gulliver.

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Учасниця інциденту

Учасниця інциденту

Скрін відео

Там додали, що на відео, яке зняв очевидець скандалу, представники охорони говорили дівчині не про одяг, а про зовнішній вигляд, який свідчив про стан сп'яніння.

"Ми вже провели бесіду зі службою безпеки, щоб у таких випадках аргументація охорони була чітко обґрунтованою", – підкреслили представники ТРЦ.

"Ми піклуємося про безпечне та комфортне перебування відвідувачів на території ТРЦ Gulliver. У майбутньому плануємо регулярно проводити роботу з охороною для того, щоб такі ситуації не повторювалися", – підсумували в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в відомому ТЦ Києва спалахнув скандал через українську мову. Робітницю кафе "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а потім і обслуговувати клієнта.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ТРЦ ТРЦ Гулівер скандали видео
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