"П*сять заборонено! Не так одягнена!" ТРЦ Києва потрапив у туалетний скандал. Відеофакт

В одному з великих торгово-розважальних центрів Києва дівчину відмовилися пустити в туалет, оскільки вона була "не так одягнена".

Відео "Писять заборонено! Не так одягнена!" з охороною і бездіяльним поліцейським виклали на каналі Youtube TVgolosnaroda.

"У Києві охорона разом з адміністрацією ТЦ заборонили неповнолітній громадянці справити нужду в туалеті через те, що дівчина була одягнена не так. За тим, що відбувається мовчки спостерігав співробітник правоохоронних органів. На жаль, дикість людей, що проживають в Україні, вже переходить всі розумні межі, і ситуація з кожним роком стає все гірше і гірше...", – написав автор відео Всеволод Філімоменко.

Дівчину не пустили в туалет ТРЦ

У коментарях люди шоковані ситуацією.

"Це просто якась абсолютно абсурдна ситуація за межею розуму, свавілля охоронців і поліції, дівчинку просто шкода", "Для туалету встановили дрес-код - це за гранню реальності", "Цілком звичайна дівчина, за яким правом охорона не допустила її до туалету? Перший раз таке бачу...", – пишуть обурені користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві чоловік вистрілив охоронцеві в голову через зауваження про туалет.

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