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''Простояли майже годину'': у Києві вкотре зламався експрес до аеропорту ''Бориспіль''

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У Києві 29 грудня укотре зламався залізничний експрес, що сполучає центральний вокзал та аеропорт "Бориспіль".

Причина затримки полягає в збої комп'ютера управління, йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

"Відбулося відхилення від графіка руху двох експресів. За попередньою інформацією, причиною затримки став збій в роботі комп'ютера управління одного з поїздів", ‒ уточнила компанія-перевізник.

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Як пояснили очевидці, рейсобус заглох на проміжній станції "Дарниця", а всім пасажирам довелося чекати наступного. Про це повідомляється на сторінці адміністратора Facebook-групи dtp.kiev.ua Влада Антонова

Експрес Київ-Бориспіль

Експрес Київ-Бориспіль

Влад Антонов

''Простояли майже годину'': у Києві вкотре зламався експрес до аеропорту ''Бориспіль''

Це — далеко не перша поломка довгоочікуваного поїзда зі столиці до міжнародного аеропорту. Перша аварія сталася вже на другий день після його запуску — тоді пасажири простояли півтори години, а деякі навіть запізнилися на рейси.

Експрес Київ-Бориспіль

Експрес Київ-Бориспіль

АіФ

Як писав OBOZREVATEL, підготовчі роботи до проекту рейкобуса з Києва до Борисполя почалися ще у березні. Уже через місяць стартували будівельні роботи, які вдалося виконати в дуже стислі терміни.

Вартість проекту склала 480 млн гривень. Очікується, що він окупиться трохи більше ніж за десять років. Спочатку чиновники говорили, що квиток буде коштувати приблизно 120 гривень, але в результаті ціну вдалося знизити на 40 гривень.

Свій перший рейс поїзд здійснив 30 листопада. За допомогою нового виду транспорту дістатися зі столиці до найбільшого аеропорту країни можна буде всього за півгодини і 80 гривень.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
У атамана Козолупа был план постройки гиперлупа! :-)))))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТИН!!!!! :-))))
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Ще один доказ що УРЯД ГРОЙСМАНА ВОРУЄ!
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