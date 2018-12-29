''Простояли майже годину'': у Києві вкотре зламався експрес до аеропорту ''Бориспіль''

У Києві 29 грудня укотре зламався залізничний експрес, що сполучає центральний вокзал та аеропорт "Бориспіль".

Причина затримки полягає в збої комп'ютера управління, йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

"Відбулося відхилення від графіка руху двох експресів. За попередньою інформацією, причиною затримки став збій в роботі комп'ютера управління одного з поїздів", ‒ уточнила компанія-перевізник.

Як пояснили очевидці, рейсобус заглох на проміжній станції "Дарниця", а всім пасажирам довелося чекати наступного. Про це повідомляється на сторінці адміністратора Facebook-групи dtp.kiev.ua Влада Антонова

Експрес Київ-Бориспіль Влад Антонов

Це — далеко не перша поломка довгоочікуваного поїзда зі столиці до міжнародного аеропорту. Перша аварія сталася вже на другий день після його запуску — тоді пасажири простояли півтори години, а деякі навіть запізнилися на рейси.

Експрес Київ-Бориспіль АіФ

Як писав OBOZREVATEL, підготовчі роботи до проекту рейкобуса з Києва до Борисполя почалися ще у березні. Уже через місяць стартували будівельні роботи, які вдалося виконати в дуже стислі терміни.

Вартість проекту склала 480 млн гривень. Очікується, що він окупиться трохи більше ніж за десять років. Спочатку чиновники говорили, що квиток буде коштувати приблизно 120 гривень, але в результаті ціну вдалося знизити на 40 гривень.

Свій перший рейс поїзд здійснив 30 листопада. За допомогою нового виду транспорту дістатися зі столиці до найбільшого аеропорту країни можна буде всього за півгодини і 80 гривень.