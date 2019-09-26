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27 вересня • оновлено в 19:43
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"Просто треш!" У Києві мешканці розлютились через транспортний колапс на дорогах

17.4т Читати матеріал російською

На Дарницькій площі у Києві у четвер, 26 вересня, утворились значні затори. В мережі місцеві мешканці почали обурюватись такою ситуацією і писати, що вона спостерігається там вже не перший день.

Також водії поскаржились, мовляв, багато хто порушує ПДР і поводиться "по-хамськи", написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

За словами очевидців, на місце викликали правоохоронців, втім, вони не приїхали. Щоправда, пізніше у коментарях інформацію спростували.

У Києві мешканці розлютились через транспортний колапс

У Києві мешканці розлютились через транспортний колапс

Київ Оперативний

"Транспортний колапс. Повний хаос сьогодні відбувається на Дарницькій площі. Водії скаржаться, що багато хто порушує ПДР та просто поводить себе по-хамськи на дорозі. Ще кажуть, що викликали поліцію для регулювання руху, але так ніхто і не приїхав", – йдеться в повідомленні.

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Користувачі почали обурено писати, що така ситуація спостерігається на площі вже тижнями, а то й місяцями.

"Шкода, але так вже другий тиждень, поки ремонтують дорогу... От чому літом не можна було там зробити ремонт, коли власники автотранспорту були у відпустках, коли менший потік автотранспорту був у столиці?", "Та це не лише сьогодні. Ще з минулого тижня це неподобство. У водіїв правила такі: "хто нагліший, той і має рацію", "Транспортний колапс останній місяць. Це просто треш. Перекладати асфальт, напевно, будуть ще до Нового року", – відзначили вони.

Також у коментарях додали, що на місце таки приїхали правоохоронці.

"Поліція є. Щойно там був", – написав користувач.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час ремонту на шляхопроводі перекинувся підйомний кран. НП обійшлася без постраждалих, але ускладнила проїзд транспорту.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Островерхов Михаил
Островерхов Михаил
Нужно не ремонтировать этот "маразм", а закатать всю площадь в асфальт,нанести соответствующую разметку......в соответсвии с современными реалиями и современным городским трафиком.
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филипп филипыч
филипп филипыч
селяне разъезжайтесь по селам. там пробок нет))
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