"Просто треш!" У Києві мешканці розлютились через транспортний колапс на дорогах

На Дарницькій площі у Києві у четвер, 26 вересня, утворились значні затори. В мережі місцеві мешканці почали обурюватись такою ситуацією і писати, що вона спостерігається там вже не перший день.

Також водії поскаржились, мовляв, багато хто порушує ПДР і поводиться "по-хамськи", написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

За словами очевидців, на місце викликали правоохоронців, втім, вони не приїхали. Щоправда, пізніше у коментарях інформацію спростували.

У Києві мешканці розлютились через транспортний колапс Київ Оперативний

"Транспортний колапс. Повний хаос сьогодні відбувається на Дарницькій площі. Водії скаржаться, що багато хто порушує ПДР та просто поводить себе по-хамськи на дорозі. Ще кажуть, що викликали поліцію для регулювання руху, але так ніхто і не приїхав", – йдеться в повідомленні.

Користувачі почали обурено писати, що така ситуація спостерігається на площі вже тижнями, а то й місяцями.

"Шкода, але так вже другий тиждень, поки ремонтують дорогу... От чому літом не можна було там зробити ремонт, коли власники автотранспорту були у відпустках, коли менший потік автотранспорту був у столиці?", "Та це не лише сьогодні. Ще з минулого тижня це неподобство. У водіїв правила такі: "хто нагліший, той і має рацію", "Транспортний колапс останній місяць. Це просто треш. Перекладати асфальт, напевно, будуть ще до Нового року", – відзначили вони.

Також у коментарях додали, що на місце таки приїхали правоохоронці.

"Поліція є. Щойно там був", – написав користувач.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

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