Прорив труби у Києві: стало відомо про масштаби руйнувань. Фото

У Києві в житловому будинку на вулиці Миколайчука 7/2 (Березняки), поруч з яким 11 травня трапився масштабний прорив теплотраси, розбились шибки вікон з першого до дев'ятого поверху, куди бив струмінь води.

Про це написало інформаційне агентство УНІАН. Зокрема, мова йде і про шибки на балконах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Журналісти написали, що струмінь води пошкодив навіть подвійні склопакети. Водночас найбільше постраждали квартири на 2-6 поверхах. За словами місцевих мешканців, багатьом доведеться не лише вставляти вибиті шибки, але і робити ремонт, адже струмінь води залив деякі квартири.

Прорив труби у Києві УНІАН

Прорив труби у Києві УНІАН

"Постраждали" і авто, які знаходились в епіцентрі НП. У двох машин були розбиті вікна.

Зазначається, що станом на 12 липня на місці подій проводились ремонтні роботи, водопостачання у найближчих будинках не припинялося.

Прорив труби у Києві УНІАН

Прорив труби у Києві УНІАН

Прорив труби у Києві УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня у Києві на вулиці Миколайчука, 7/2 прорвало трубопровід, струмінь води бив у висоту до 6 поверху.