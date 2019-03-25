Продукція небезпечна: у Києві популярний інтернет-магазин потрапив у скандал

У Києві серед товарів інтернет-магазину "Розетка" знайшли продукцію, яка несе небезпеку для споживачів.

Із 16 відібраних зразків 7 не пройшли необхідні випробування, повідомили в прес-центрі Держпродспоживслужби в Києві.

У зону підвищеної небезпеки віднесли електрочайник Satori, який може вдарити струмом, керамічну електроплиту INFRNA, яка за легкого нахилу поверхні і перекрученого дроту може перевернутися і також вразити струмом.

Найсерйознішу загрозу несе інфрачервоний обігрівач SINBO, який легко перевертається і б'є струмом у випадку перекрученого дроту.

"Розетка" Європейська правда

"За виявлені під час перевірки порушення накладений штраф у сумі 7650 гривень, його оплатили в повному обсязі", ‒ повідомили в Держпродспоживслужбі.

Як писав OBOZREVATEL, у березні один із одеських магазинів техніки мережі Comfy оскандалився через пісню, яка звучала в залі. У тексті прославлявся президент РФ Володимир Путін.

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