Продукція небезпечна: у Києві популярний інтернет-магазин потрапив у скандал

У Києві серед товарів інтернет-магазину "Розетка" знайшли продукцію, яка несе небезпеку для споживачів.
Із 16 відібраних зразків 7 не пройшли необхідні випробування, повідомили в прес-центрі Держпродспоживслужби в Києві.
У зону підвищеної небезпеки віднесли електрочайник Satori, який може вдарити струмом, керамічну електроплиту INFRNA, яка за легкого нахилу поверхні і перекрученого дроту може перевернутися і також вразити струмом.
Найсерйознішу загрозу несе інфрачервоний обігрівач SINBO, який легко перевертається і б'є струмом у випадку перекрученого дроту.
"Розетка"
Європейська правда
"За виявлені під час перевірки порушення накладений штраф у сумі 7650 гривень, його оплатили в повному обсязі", ‒ повідомили в Держпродспоживслужбі.
Як писав OBOZREVATEL, у березні один із одеських магазинів техніки мережі Comfy оскандалився через пісню, яка звучала в залі. У тексті прославлявся президент РФ Володимир Путін.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".