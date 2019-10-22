Обмінювали за заниженим курсом? У "Борисполі" вдалися до хитрощів із валютами. Фотофакт

Під Києвом у міжнародному аеропорті "Бориспіль", в обміннику на території терміналу F, відвідувачі помітили, що курс валют значно відрізнявся від середнього на ринку.

Про ситуацію повідомили власні джерела OBOZREVATEL, які надали відповідне фото з одного із пунктів обміну. Знімок був зроблений у вівторок вранці, 22 жовтня.

Американські долари там купували за заниженою вартістю – 20,05 грн, а продавали за 25,90 грн. Водночас середній курс на ринку 22 жовтня становив 24,75 грн (купівля) й 25,05 грн (продаж).

У "Борисполі" вдалися до хитрощів із валютами

Євро купували за 21,45 грн, а продавали за 28,30 грн. Середній курс цієї валюти на ринку станом на вівторок – 27,475 грн (купівля) та 28,00 (продаж).

Варто зазначити, що пункти обміну не мають стосунку до аеропорту, а їхні власники лише орендують там ділянку.

Курс валют Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажири міжнародного аеропорту "Бориспіль" (розташований під Києвом) поскаржилися на вкрай невигідний курс у обмінниках на його території. На кожному доларі "наварювали" 4,30 грн.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал