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22 жовтня • оновлено в 11:30
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Обмінювали за заниженим курсом? У "Борисполі" вдалися до хитрощів із валютами. Фотофакт

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Під Києвом у міжнародному аеропорті "Бориспіль", в обміннику на території терміналу F, відвідувачі помітили, що курс валют значно відрізнявся від середнього на ринку.

Про ситуацію повідомили власні джерела OBOZREVATEL, які надали відповідне фото з одного із пунктів обміну. Знімок був зроблений у вівторок вранці, 22 жовтня.

Американські долари там купували за заниженою вартістю – 20,05 грн, а продавали за 25,90 грн. Водночас середній курс на ринку 22 жовтня становив 24,75 грн (купівля) й 25,05 грн (продаж).

У

У "Борисполі" вдалися до хитрощів із валютами

Євро купували за 21,45 грн, а продавали за 28,30 грн. Середній курс цієї валюти на ринку станом на вівторок – 27,475 грн (купівля) та 28,00 (продаж).

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Варто зазначити, що пункти обміну не мають стосунку до аеропорту, а їхні власники лише орендують там ділянку.

Курс валют

Курс валют

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажири міжнародного аеропорту "Бориспіль" (розташований під Києвом) поскаржилися на вкрай невигідний курс у обмінниках на його території. На кожному доларі "наварювали" 4,30 грн.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
аеропорт Бориспіль курс валют
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Махно Володимир
Махно Володимир
на лоха и безвыходную ситуацию рассчитано
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