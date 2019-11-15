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15 листопада • оновлено в 16:10
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"Пробите дно!" У Києві відомий гіпермаркет потрапив у гучний скандал

3.6т
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У Києві гіпермаркет відомої мережі "Ашан", що на проспекті Академіка Глушкова, обвинуватили в тому, що там продавали хліб із волоссям всередині.

Про інцидент повідомила очевидиця, киянка Лариса Задвірна, на сторінці "На Теремках". Жінка опублікувала відповідне фото.

"Хліб з Ашану з "наповнювачем". Будьте обережні!" – закликала вона.

У Києві гіпермаркет Ашан потрапив у гучний скандал

У Києві гіпермаркет Ашан потрапив у гучний скандал

Facebook Лариси Задвірної

Користувачі мережі почали обурено коментувати таку ситуацію.

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"Сказати, що "Ашан" на Теремках найубогіший з усіх "Ашанів" – не сказати нічого. Вчора (14 листопада. – Ред.) зайшла, і моєму розчаруванню не було меж – помідори вражені фітофторою, огірки вже пожовтіли і з гнилими плямами, а коштують 40 грн і вище. За гнилі овочі, ще й вражені хворобою!!! Ціни завищені на все – починаючи від овочів і закінчуючи побутовою хімією. Які ж там жлоби керують!", "Ашан" на Теремках – це пробите дно", "Жах", – написали вони.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скриншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скриншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скриншот

Допис у мережі

Допис у мережі

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва у супермаркеті відомої мережі "Еко-маркет" на вулиці Вадима Гетьмана, 46б нібито продавали цукерки з хробаками.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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