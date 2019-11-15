"Пробите дно!" У Києві відомий гіпермаркет потрапив у гучний скандал

У Києві гіпермаркет відомої мережі "Ашан", що на проспекті Академіка Глушкова, обвинуватили в тому, що там продавали хліб із волоссям всередині.
Про інцидент повідомила очевидиця, киянка Лариса Задвірна, на сторінці "На Теремках". Жінка опублікувала відповідне фото.
"Хліб з Ашану з "наповнювачем". Будьте обережні!" – закликала вона.
У Києві гіпермаркет Ашан потрапив у гучний скандал
Facebook Лариси Задвірної
Користувачі мережі почали обурено коментувати таку ситуацію.
"Сказати, що "Ашан" на Теремках найубогіший з усіх "Ашанів" – не сказати нічого. Вчора (14 листопада. – Ред.) зайшла, і моєму розчаруванню не було меж – помідори вражені фітофторою, огірки вже пожовтіли і з гнилими плямами, а коштують 40 грн і вище. За гнилі овочі, ще й вражені хворобою!!! Ціни завищені на все – починаючи від овочів і закінчуючи побутовою хімією. Які ж там жлоби керують!", "Ашан" на Теремках – це пробите дно", "Жах", – написали вони.
Коментарі користувачів
Скриншот
Коментарі користувачів
Скриншот
Коментарі користувачів
Скриншот
Допис у мережі
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва у супермаркеті відомої мережі "Еко-маркет" на вулиці Вадима Гетьмана, 46б нібито продавали цукерки з хробаками.
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