Прикрашена "туалетною" плиткою новобудова у Києві обурила мережу. Фото

У Києві зняли на фото новобудову, фасад якої "прикрасили" "туалетною" плиткою. Мережу обурив такий несмак.

Будинок розташований на вулиці Дмитрівська в Шевченківському районі міста. Фото опублікував киянин Дмитро Макагон на своїй сторінці в Facebook.

"Мабуть, у комунальників, які збудували цей будинок, на складах залишилося багато туалетної плитки, і вони вирішили використати її на фасаді", – написав чоловік.

Прикрашена "туалетною" плиткою новобудова у Києві обурила мережу Facebook/Дмитро Макагон

Користувачів мережі обурив такий несмак у столиці.

"Будинок то непоганий, але плитка – провал", "Це ґрунтовка плиткою, будуть ще шари", "Зверху, мало того, що балкон не в колір з іншими поставили, так навіть захисну плівку полінувалися віддерти. Тепер стирчить як *уй на лобі", "Це під мармур підбирали", "Плитка має властивість відклеюватися і падати, точка роси, зими і все таке... Обов'язково треба видати каски!", "Його коли починали будувати, здавалося, буде щось дуже цікаве. Але чим далі йшло будівництво, тим більше приходило розуміння, яке г*вно побудували", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу обурило фото одного з київських дворів. На ньому зображені як нові, так і старі будинки столиці України, а також просто величезна кількість автомобілів.

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