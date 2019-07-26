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"Постійно косяки!" У Києві відомий супермаркет загримів у гучний скандал. Фото

26.3т Читати матеріал російською

Супермаркет відомої мережі "Фуршет" у Києві, що на Повітрофлотському проспекті, 66, звинуватили у невідповідності цінників і реальної вартості продуктів, а також продажу зіпсованих товарів.

Про це написала мешканка Києва Олена Рудіченко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, різниця становить щонайменше 4 гривні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Йтиметься про магазин "Фуршет", який розташований на Повітрофлотському, 66. Будьте уважні, коли робите там покупки. У них цінники не відповідають товару", – зазначила жінка.

Зіпсований хліб

Зіпсований хліб

Facebook Олени Рудіченко

Рудіченко написала, що обміняти продукти співробітники відмовляються, посилаючись спочатку на те, що покупці "не туди товар поклали", а потім на те, що виробу із такою ціною взагалі немає в наявності.

"Купила хліб у них (так, моя неуважність, що не подивилася), але я вважаю, що хліб тижневої давності не може бути на полицях магазину. Чекала все що завгодно, але не цвіль і дату 19.07", – підсумувала вона .

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У коментарях люди обурилися такою ситуацією і розповіли схожі історії про той ж магазин. Пост жінки розмістили в спільноті "Типичная Соломенка".

"Там постійно косяки з товаром, я писав у книзі скарг неодноразово...", "Я там тричі потрапляв при покупці ковбаси або сосисок на прострочений товар. Хоча справедливо відзначити, що у них є можливість поміняти на нормальний, але коли ти за кілометр від магазину відкриваєш упаковку, то вже немає бажання повертатися...","19.07 на хлібі – це ж кінцева дата реалізації... Просто не перебирають з полиць прострочений товар... А взагалі, сьогодні "Фуршет" – найгірша торгівельна мережа з усіх", – написали користувачі.

Зіпсований хліб

Зіпсований хліб

Facebook Олени Рудіченко

Чек

Чек

Facebook Олени Рудіченко

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському супермаркеті "Фуршет" покупці побачили кішку, яка сходила в туалет прямо в торговий лоток з цукром. Пізніше в магазині заявили, що шукають хороші руки для цієї кішки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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