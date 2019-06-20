"Пошкодуєш, якщо знайду перший!" У центрі Києва чоловік влаштував "полювання" на маленьку дівчинку

У центрі Києва невідомий чоловік влаштував "полювання" на дитину і почав погрожувати її матері.

Він спостерігав за маленькою дівчинкою, поки вона гралася біля фонтанів на Майдані Незалежності, а після цього почав за нею ганятися. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Хельга Чижуля, зазначивши, що побачила цю історію в одному із закритих столичних пабліків.

"Спостерігав за моєю донькою, поки я її фотографувала. Потім вона попросилася оббігти навколо головного фонтану, в цей час він підійшов до мене впритул, обличчя до обличчя, очі божевільні, напевно, під наркотиками, і дуже злобно сказав, щоб я терміново бігла шукати свою дочку, бо якщо він знайде її перший, я дуже пошкодую. І рвонув за нею", — розповіла жінка.

За її словами, вона попросила чоловіків-очевидців притримати його, але ті їй відмовили.

Майдан InfoResist

"Поки я її знайшла, водночас наздоганяючи його, я ледь не отримала інфаркт. Він добре вдягнений: шорти, теніска, ходить босоніж, світла борода, якийсь тремор кінцівок, нібито пританцьовує. Очі дикі, розмовляє і рухається різко і агресивно", — уточнила вона.

Як передають "Подробиці", інцидент трапився 17 червня. Киянка намагалася подати заяву в поліцію, але їй відмовили.

Як писав OBOZREVATEL, після жорсткого вбивства 11-річної Дар'ї Лук'яненко на сайті Верховної Ради з'явилася петиція з вимогою посилити захист дітей від сексуального насильства.

У документі, опублікованому на сайті парламенту, пропонується прискорити ухвалення законопроекту №6607, який вводить Єдиний реєстр осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

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