Покинув на кілька годин: у Києві батько залишив дворічну дитину в елітному авто

У Києві, на Подолі, 13 жовтня батько покинув свого дворічного сина самого на кілька годин у автомобілі Jaguar.

Це виявили відвідувачі ресторану "Мафія", які зауважили, що в одному із припаркованих неподалік авто неодноразово спрацьовувала сигналізація. Про випадок повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це був Jaguar (№AH3511IX), на який одразу звернули увагу як працівники закладу, так і багато хто із гостей. Вийшовши на вулицю, ми побачили в автомобілі маленьку заплакану дитину – хлопчика віком два роки", – зазначили свідки події.

У Києві батько залишив дворічну дитину в елітному авто Скріншот

За їхніми словами, машина була зачинена, а нікого із дорослих поруч не було. На той момент автівка була припаркована вже понад годину.

Очевидці додали, що люди відволікали малого різними способами, а згодом викликали поліцію. На місце також приїхала і карета швидкої медичної допомоги.

В авто довелося розбити скло, хлопчика дістали з машини. А медики оглянули його – він був здоровий.

"Невдовзі прийшов і сам батько... Він пояснив працівникам поліції, що виходив в аптеку за ліками, тому що дитина хворіла. Вірити його словам складно, оскільки він залишив її більш ніж на дві години", – підсумували свідки НП.

Дитина плакала, тому очевидці викликали поліцію Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Осокорках жінка залишила свою маленьку дитину в закритій машині на сонці, а сама вирушила геть. Пізніше у столиці горе-мати залишила на 30-ти градусній спеці малюка в машині із зачиненими вікнами й пішла на ринок.

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