Погрожує розправою: куди звертатися в разі "божевільного терору"

Випадки, коли психічно хворі люди влаштовують своїм сусідам "вирвані роки" – останнім часом не рідкість. Але найстрашніше, коли погрози втілюються в життя, а правоохоронні органи нічого не роблять для запобігання НП.

Як у такій ситуації діяти звичайним людям – у нашому матеріалі.

Госпіталізують примусово

Один із останніх інцидентів нападу неадеквата трапився у Києві на початку січня. Тоді чоловік порізав ножем своїх батьків. Місцеві жителі розповіли OBOZREVATEL, що чекали чогось подібного, але не знали, куди звертатися.

Напад неадеквата з ножем (ілюстрація) РБК-Україна

За словами директора ТМО "Психіатрія" у Києві В'ячеслава Мішиєва, якщо очевидці вважають, що їхній сусід, будучи психічно хворою людиною, поводиться неадекватно, вони можуть звернутися до медичного закладу.

Для цього потрібно зателефонувати за номером "103" і розповісти диспетчеру про ситуацію. Після чого на місце прибуде психіатрична бригада, яка насамперед опитає свідків, щоб оцінити ситуацію.

"Якщо буде визначено, що дії особи несуть потенційну небезпеку для тих, хто її оточує, її примусово госпіталізують. Надалі медустанова зобов'язана звернутися до суду для отримання рішення про проведення примусового лікування. До його ухвалення людина може перебувати в медустанові до 24 годин", – розповів OBOZREVATEL В'ячеслав Мішиєв.

Психічнохворих госпіталізує психіатрична бригада

У разі, якщо психічнохворий здійснює правопорушення, пов'язані із загрозою здоров'ю та життю оточення, необхідно звертатися в поліцію. Але, як засвідчує практика, правоохоронці неохоче реєструють такі звернення.

Раніше ми повідомляли про страшний напад психічно хворого чоловіка на полковника Збройних сил України у відставці Миколу Чорненького у Києві. Минуло вже більш ніж рік, але винуватець не те що не поніс відповідальності (не було ще жодного судового засідання), але й не був ізольований – він продовжує наганяти жах на мешканців, погрожуючи "всіх убити".

Родичі потерпілого розповіли OBOZREVATEL, що більше не викликають поліцію, оскільки знають, що та... не приїде.

Микола Чорненький (з онуком) – до нападу й після. Школяр став свідком атаки на дідуся

Якщо не діє поліція

Згідно з чинним законодавством, правоохоронні органи зобов'язані прийняти заяву про скоєння кримінального правопорушення і протягом 24-х годин внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це OBOZREVATEL розповіла адвокатка, керівниця громадянської практики ЮФ "Горецький і Партнери" Дарина Старовойтова.

"Якщо відмовляються приймати заяву або стверджують, що вона безглузда й результатів розслідування не буде, тоді ви має повне право звернутися зі скаргою на бездіяльність працівників поліції, яка виражена у невнесенні відомостей до ЄРДР", – зазначила Старовойтова.

Вона уточнила, що така скарга має бути розглянута слідчим суддею упродовж 72 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 липня у Дніпровському районі Києва чоловік убив ножем колишню дружину, яка прийшла до нього, щоб поговорити. Зловмисник був затриманий. З'ясувалося, що чоловік страждає на психічні відхилення.

19 липня в цьому ж районі у Русанівському каналі хлопець намагався втопити жінку. Потерпілій вдалося відбитися, а нападника затримали. Очевидці зазначали, що коли його вели правоохоронці, він поводився неадекватно.

18 жовтня у Києві затримали підозрюваного в серії нападів на чоловіків, які відбувалися на Троєщині. Незадовго до цього зловмисника виписали з психоневрологічного диспансеру.

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