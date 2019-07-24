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"Плювок в обличчя!" У Києві розгорівся скандал через інклюзивну станцію електрички

1.4т Читати матеріал російською

У Києві розгорівся скандал довкола станції електрички "Вишгородська", на будівництво якої було витрачено понад 27 мільйонів гривень.

Вона повинна була стати першою інклюзивною станцією, орієнтованою на зручність і потреби пасажирів із інвалідністю. З моменту відкриття "Вишгородської" пройшло трохи більше місяця, але ліфт для осіб із візками ламався вже тричі, написав на своїй сторінці у Facebook Олег Ритвін.

Крім цього, на сходах встановили пандус, який не відповідає нормам і сильно ускладнює пересування.

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"Цими рейками КП "Київпастранс" плює в обличчя усьому Міністерству регіонального розвитку і особисто Льву Парцхаладзе (заступник міністра регіонального розвитку. – Ред.), які придумали та ухвалили якісь норми про суцільний пологий пандус", – висловився Ритвін.

Сходи на стацнії

Сходи на стацнії

Facebook Oleg Ritvin

Він підкреслив, що новий ліфт пропрацював лише тиждень, а потім зламався. Після ремонту він прийшов у непридатність ще двічі.

Як писав OBOZREVATEL, на цій же станції електрички киянин застряг у ліфті з дитиною у візочку.. Охоронець вимкнув ліфт у той час, як в ньому їхали пасажири, і щоб вибратися, їм довелося кричати й бити в двері, оскільки кнопка зв'язку не працювала.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Только сбор клубники!Остальные работы не соответствуют высокому патриотичному уровню украинцев.
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