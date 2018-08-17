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"Плювок в обличчя перехожим!" У Києві розгорівся "мовний" скандал

8.5тЧитати новину російською

У соцмережі Facebook розгорілася суперечка через велику кількість російськомовної реклами та вивісок у Києві. На думку деяких користувачів, це свідчить про те, що у столиці працює "сепаратистський підривний центр".

Саме таку точку зору на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст Олександр Горобець. За його словами, багатьом бізнесменам платять за те, щоб вони розміщували рекламу саме російською, а не українською мовою.

"У Києві потужно працює московитський сепаратистський підривний центр. Як мені розповідали, приходять до директора магазину або власника закладу міцні російські люди, кидають на стіл кілька сотень американських доларів і вимагають, щоб через тиждень на фронтоні висіла реклама російською. Одиниці тих, хто не йде на змову із совістю", - запевнив Горобець.

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За його словами, спочатку він обурився через вивіску кав'ярні "У Пчелки", а потім почав звертати увагу і на іншу російськомовну рекламу. Журналіст також зазначив, що звертався з цього приводу до кількох політиків, проте вони його проігнорували.

Facebook Олександр Горобець

"Це плювок в обличчя перехожим! Скільки можна це терпіти? Не можна на вулицю вийти у столиці", - підтримала точку зору автора допису Ольга Коноваленко.

Були також і коментатори, які не погодилися з думкою журналіста.

"Автор явно шкодує, що міцні російські люди занесли гроші не йому. Не випала йому можливість піти на змову із совістю", - припустив Олександр Лопатін.

Нагадаємо, що в серпні в Києві розгорівся мовної скандал з українською телеведучою. Як писав OBOZREVATEL, вона посварилася з любителем "русского міра" просто в супермаркеті.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
"Киевляне, склонные, как все южные люди, к иронии, сделали из нового "самостийного" правительства мишень для неслыханного количества анекдотов. Особенно веселило киевлян то обстоятельство, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские. .... При Петлюре все казалось нарочитым - и гайдамаки, и язык, и вся его политика, и сивоусые громадяне-шовинисты, что выползли в огромном количестве из пыльных нор, и деньги,- все, вплоть до анекдотических отчетов Директории перед народом. Но об этом речь будет впереди. При встрече с гайдамаками все ошалело оглядывались и спрашивали себя - гайдамаки это или нарочно. При вымученных звуках нового языка тот же вопрос невольно приходил в голову - украинский это язык или нарочно. А когда давали сдачу в магазине, вы с недоверием рассматривали серые бумажки, где едва-едва проступали тусклые пятна желтой и голубой краски, и соображали - деньги это или нарочно. В такие замусоленные бумажки, воображая их деньгами, любят играть дети." (с) "Фиолетовый луч" К. Паустовский
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тупые рагули совсем деградировали.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Координація є=проколи їх людей відбуваються повсякчас:то якась жіночка на касі "обурюється",що деякі касири розмовляють мовою у регіоні,де повинна "исторически " звучати московська(а потім зникає),то раптом деякі учні україномовної за статусом в класі обурюються,що мова не та(мама сказала) ,то відкрито обурюються вивіскою на українській...Ще рік тому такого не було...
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