"Плювок в обличчя перехожим!" У Києві розгорівся "мовний" скандал

У соцмережі Facebook розгорілася суперечка через велику кількість російськомовної реклами та вивісок у Києві. На думку деяких користувачів, це свідчить про те, що у столиці працює "сепаратистський підривний центр".

Саме таку точку зору на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст Олександр Горобець. За його словами, багатьом бізнесменам платять за те, щоб вони розміщували рекламу саме російською, а не українською мовою.

"У Києві потужно працює московитський сепаратистський підривний центр. Як мені розповідали, приходять до директора магазину або власника закладу міцні російські люди, кидають на стіл кілька сотень американських доларів і вимагають, щоб через тиждень на фронтоні висіла реклама російською. Одиниці тих, хто не йде на змову із совістю", - запевнив Горобець.

За його словами, спочатку він обурився через вивіску кав'ярні "У Пчелки", а потім почав звертати увагу і на іншу російськомовну рекламу. Журналіст також зазначив, що звертався з цього приводу до кількох політиків, проте вони його проігнорували.

Facebook Олександр Горобець

"Це плювок в обличчя перехожим! Скільки можна це терпіти? Не можна на вулицю вийти у столиці", - підтримала точку зору автора допису Ольга Коноваленко.

Були також і коментатори, які не погодилися з думкою журналіста.

"Автор явно шкодує, що міцні російські люди занесли гроші не йому. Не випала йому можливість піти на змову із совістю", - припустив Олександр Лопатін.

Нагадаємо, що в серпні в Києві розгорівся мовної скандал з українською телеведучою. Як писав OBOZREVATEL, вона посварилася з любителем "русского міра" просто в супермаркеті.