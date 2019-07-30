"Підземна парковка?" У Києві біля залізничного вокзалу провалився асфальт

У Києві 30 липня біля Центрального залізничного вокзалу провалився асфальт – у величезній ямі виднілися труби.

Надзвичайна подія трапилася просто на паркувальному місці, причому в десяти сантиметрах від провалу стояла машина. Фотографії опублікували в групі Los Solomas в Facebook.

"Перемога. На Вокзалі нарешті відкрили підземний паркінг", – пожартував автор знімків Сергій Нікітін.

У Києві біля вокзалу провалився асфальт Facebok Los Solomas

Яма на дорозі Facebok Los Solomas

Напередодні в районі вокзалу в результаті сильного дощу припарковані авто буквально змило в інший кінець вулиці.

Як писав OBOZREVATEL, ще один ураган пронісся столицею в червні. На зміну сонячній та теплій погоді прийшов шквальний вітер, злива і сильна гроза. В результаті падіння дерев постраждали кілька осіб, було пошкоджено велику кількість машин. В області від падіння гілки помер чоловік.

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