У Києві новому ЛГБТ-клубу влаштували оригінальне "цькування"

У Києві в торговому центрі "Променада Центр", на Лук'янівці, орендодавці нібито відключили подачу електроенергії ЛГБТ-клубу "G-Club Versace", який відкрився напередодні.

За словами представників клубу, співробітники ТЦ ображали людей під час переговорів. Про це написали на сторінці "G-Club Versace" в Instagram.

"Ми не прокажені! "Променада Центр" відключив подачу електроенергії з вимогою негайно закрити клуб. Клуб, який з 30 жовтня відкрив двері для ЛГБТ-спільноти. Переговори, крім глузувань і образ, нічого не дали. Нас всіх обізвали, цитуємо: "П****ським притоном". І сказали: "Ці люди не повинні тут перебувати", – йдеться в дописі.

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Представники клубу відзначили, що у них залишилося два варіанти: або закрити свій заклад, або відстоювати права.

Також вони додали, що через відсутність електроенергії, клуб тимчасово не працюватиме.

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