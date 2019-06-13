Під Києвом зафіксували спалах небезпечної інфекції: як розпізнати

У Броварах під Києвом в кінці травня – на початку червня зафіксували п'ять випадків інфікування хворобою Лайма (бореліозом).

Всі вони виникли після укусу кліщів, пише "Трибуна Бровари". Двоє осіб заразилися в кінці травня, а ще троє – з 1 по 6 червня.

За словами потерпілих, вони могли інфікуватися після прогулянок у лісі в Броварах і на власних дачах, також один випадок був зафіксований після поїздки в Чернігівську область.

Всі діагнози підтверджені лабораторно, хворі перебуватимуть на стаціонарному лікуванні. Дітей серед цих п'яти потерпілих не було.

Ілюстрація apest.ru

Хвороба Лайма – небезпечне інфекційне захворювання, під час якого у хворого вражається нервова система, опорно-руховий апарат. Збудником є спірохетова бактерія Borrelia burgdorferi. Резервуаром і носієм виступають дикі тварини й кліщі сімейства іксодових.

Визначити можна за такими симптомами: папула на місці укусу, висип на тілі, підвищення температури, нудота, головний біль.

Як писав OBOZREVATEL, хвороба Лайма є найбільш небезпечною інфекцією, яку переносять кліщі. За статистикою, приблизно 20% кліщів в Україні переносять саме хворобу Лайма, рідко зустрічається енцефаліт. І якщо вчасно звернутися до лікаря, то після курсу антибіотиків людині ніщо не загрожує.

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