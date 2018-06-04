Під Києвом впала частина дитячої лікарні: опубліковані фото

У м. Бровари Київської області у відділенні дитячої лікарні обвалилася цегляна кладка.

Про жахливий стан медустанови розповів очевидець інциденту Олександр Корж у групі "Бровари" в Facebook.

"В інфекційному відділенні дитячої лікарні відкололася і впала важка частина цегляної кладки. Ще півгодини тому там ходили мами з дітьми. Рано чи пізно такий ось шматок стіни може впасти комусь на голову, і хто після цього буде відповідати?" - обурився свідок події.

Facebook "Бровари"

Facebook "Бровари"

Facebook "Бровари"

Facebook "Бровари"

Facebook "Бровари"

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