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Під Києвом на території дитячого садка знайшли міни: що відомо

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У Київській області на території дитячого садка в селі Андріївка знайшли шість мін часів Другої світової війни.

Снаряди лежали в землі під дитячим майданчиком, повідомили в прес-службі ДСНС у Київській області. Міни були знайдені під час будівництва нових гірок і гойдалок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після огляду місць події і перевірки території фахівці ДСНС дістали шість мінометних снарядів, які вилучили та знешкодили на полігоні", – повідомили рятувальники.

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Під Києвом на території дитячого садка знайшли міни: що відомо

ДСНС у Київській області

Під Києвом на території дитячого садка знайшли міни: що відомо

Прес-служба ДСНС уКиївській області

Повідомляється також, що снаряди були знайдені ще 2 квітня, але весь час до прибуття вибухотехніків їх охороняла поліція.

Під Києвом на території дитячого садка знайшли міни: що відомо

Прес-служба ДСНС у Київській області

Під Києвом на території дитячого садка знайшли міни: що відомо

Прес-служба ДСНС у Київській області

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Запоріжжі 13-річний школяр загинув у результаті вибуху гранати, яку він з приятелем знайшов на вулиці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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