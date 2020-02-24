У понеділок, 24 лютого, мітингувальники перекрили рух автомобілів на дорозі Київ – Одеса.

Про це написала пресслужба патрульної поліції у Київській області на своїй сторінці у Facebook. Під час акції правоохоронці займатимуться регулюванням дорожнього руху (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У зв'язку з проведенням санкціонованого мітингу громадян на автодорозі Київ – Одеса, в районі селища Чабани, в напрямку столиці обмежено рух", – йдеться у повідомленні.

Під Києвом мітингувальники перекрили дорогу Dtp.kiev.ua

Водночас на сторінці "Київ оперативний" запевнили, що мітингувальники заблокували і в'їзд, і виїзд із Києва. Учасники акції почали розставляти там намети. Через це інші люди були змушені йти пішки чималу частину дороги.

Також у мережі поширилася інформація про те, що учасникам акції заплатили по 150 гривень. Зокрема про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua.

"Під Києвом за 150 грн за особу люди імітують невдоволення, перекрили Одеську трасу", – йдеться у дописі.

Під Києвом мітингувальники перекрили дорогу

Під Києвом мітингувальники перекрили дорогу

Під Києвом мітингувальники перекрили дорогу

Під Києвом мітингувальники перекрили дорогу. Скріншот із мережі Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 лютого на під'їздах до Києва, а також у центрі міста, під будівлею Кабінету міністрів України (вулиця Михайла Грушевського), водії десятків фур влаштували мітинги.

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